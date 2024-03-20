Глава ликвидированной партии «Зеленые» не вышел на свободу после 30 суток ареста

Глава ликвидированной партии «Зеленые» Дмитрий Кучук не вышел на свободу после 30 суток ареста. Об этом написал в фейсбуке политик Игорь Борисов.

«Чакалі на волі ў нядзелю 17-га, бо ў гэты дзень сканчваліся 30 сутак адміністрацыйнага арышту, аднак дагэтуль ён не на свабодзе. Родныя не ведаюць дзе і што з ім.Спадзяюся, што ўсё добра і хутка будзе на волі», — написал Борисов.

Кучука задержали 16 февраля, когда он пошел возлагать цветы к российскому посольству в связи со смертью политика Алексея Навального.