Департамент госбезопасности Литвы искал «литвинизм» в беларуской диаспоре и не нашел

Департамент госбезопасности Литвы не выявил в беларуской диаспоре в стране «организованных групп, пропагандирующих идеологию "литвинизма"», сказано в пресс-релизе ведомства.

В Департаменте называют проявления «литвинизма» попыткой дискредитации беларуской диаспоры и сил оппозиции, живущих в этой стране.

В Литве также обращают внимание на провокационные письма, которые в последнее время стали получать местные политики. Кроме того, как сказано в сообщении, известно и о случаях, когда жителям Литвы за деньги предлагали писать «литвинистские» лозунги в общественных местах.

«По оценке Департамента государственной безопасности Литовской Республики, подобная деятельность соответствует особенностям психолого-информационных операций, организуемых враждебными Литве государствами и имеющих целью вызвать панику в обществе», — пишет пресс-служба департамента.