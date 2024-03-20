Дома у руководителя «Malanka Media» Павла Маринича в Минске проходит обыск

Дома у руководителя издания «Malanka Media» и основателя платформы Zubr Павла Маринича в Минске проходит обыск, пишет само издание.

Павел Маринич не живет в Беларуси с 2010 года. Обыск проходит в квартире по месту прописки, там живет его родной брат с сестрой. Информации о причинах визита силовиков пока нет.

«Пока я не знаю, что они там ищут, просто создают «конский топот», а может очередное уголовное дело уже сфальсифицировали», — говорит он.

18 марта Павла Маринича приговорили к 4 годам колонии заочно в рамках «специального производства». Его обвинили по статье о воспрепятствовании работе ЦИК (часть 2 статьи 191 УК).