Суд оштрафовал клинику «Новое зрение» за незаконное предпринимательство и конфисковал 17 млн рублей

Экономический суд Минска оштрафовал клинику «Новое зрение» на 500 базовых величин по статье о незаконной предпринимательской деятельности (часть 1 статьи 13.3 КоАП) и конфисковал более 17 миллионов рублей, заработанных медцентром, сообщает пресс-служба суда.

По информации суда, в 2023 году Минздрав принял решение лишить медицинской лицензии клинику «Новое зрение» с момента ее основания, то есть с 27 июля 2011 года.

Суд прошел по незаконной предпринимательской деятельности за 2022 год, где компания заработала более 17 миллионов рублей.

Медцентр оштрафовали на 500 базовых величин и постановили конфисковать 100% дохода, то есть более 17 миллионов рублей.

Основатель «Нового зрения» Олег Ковригин предполагает, что протоколов по этой статье будет еще 11.

— Они сейчас будут по каждому году их составлять, считать доходы и принимать решение о конфискации. То есть сумма вырастет в 10 раз. И она будет не уплачена. В счет этого конфискуют все оборудование, здания и так далее. Как я уже говорил, цель — забрать весь бизнес, да еще чтобы остались должны, — рассказал Ковригин.

В апреле 2023 КГК возбудил уголовное дело за неуплату налогов (статья 243-1 УК) в отношении владельца и четырех работников медцентра «Новое зрение». Тогда пресс-служба КГК писала, что ДФР обнаружил в центре факты выплаты зарплаты «в конвертах».

Собственник «Нового зрения» при этом жил в Литве, а деньги на зарплату передавал в Беларусь из-за границы, писал КГК.