Выпускница БГАТУ не отработала полный срок распределения; с нее взыскали 31 тысячу рублей

Беларуска поступила в Беларуский государственный аграрный технический университет по целевому направлению, окончила его, но не отработала положенный срок по распределению. Прокуратура взыскала с нее более 31 тысячу рублей.

Как сказано в сообщении ведомства, жительница Несвижского района в 2022 году закончила обучение по специальности «Ремонтно-обслуживающее производство в сельском хозяйстве» и получила квалификацию «инженер».

Выпускницу отправили на отработку на аграрное предприятие в Дзержинском районе.

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Проработав там непродолжительное время, она перестала выходить на работу, поскольку разочаровалась в выбранной профессии. В 2023 году ее уволили за прогулы.

Кроме суммы за обучение беларуска должна будет выплатить 1500 рублей госпошлины.