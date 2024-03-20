В Бресте силовики задержали мужчину за то, что он предлагал «экстремистам» «деструктивные» идеи

Приближенный к силовикам телеграм-канал «Первый рубеж» опубликовал видео с задержанным беларусом.

На видео мужчина говорит, что писал в телеграм-каналы и чат-боты «Реальная беларусь», Belpol, «Страна для жизни», «Народный репортер», Светлана Тихановская «предложения для того, чтобы сделать хуже стране». Также мужчина заявил, что оскорблял Лукашенко.

Авторы поста утверждают, что мужчина писал в «экстремистские и террористические организации идеи деструктивного содержания, направленные против государства».

По какой статье задержан беларус и какой его статус — неизвестно.