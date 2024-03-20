Пропагандист Игорь Тур показал «паспорт новой Беларуси», оформленный на бывшего следователя из Могилева

Пропагандист Игорь Тур в передаче «Будет дополнено» показал «паспорт новой Беларуси», оформленный на бывшего следователя из Могилева Дмитрия Шишкова.

По словам пропагандиста, Дмитрий Шишков работал в газете «Могилевские ведомости», но был уволен в 2023 году из-за «своей позиции». Тур пригрозил в эфиру Шишкову тем, что «заявка на паспорт, оставленная "экстремистам" есть с ними сотрудничество». Также он дал совет Шишкову «не бежать и заметать следы».

«Медиазона» с помощью инициативы бывших силовиков Belpol узнала, что Дмитрий Шишков в прошлом работал следователем. В 2010 году он был начальником следственного управления УВД Могилёвского облисполкома. В 2013 году окончил службу. Последнее место работы Шишкова — «Могилевские ведомости».

В 2019 году Шишков дал интервью газете «Могилевские ведомости», где его представили как подполковника юстиции в отставке.