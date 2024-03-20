СК завел уголовное дело на представителей беларуских диаспор за границей

Следственный комитет возбудил уголовное дело против представителей «радикальных диаспор» за границей по статье о создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК), пишет пресс-служба ведомства.

Точное количество фигурантов дела не называется, однако, как сказано в пресс-релизе ведомства, «СК располагает полной информацией более чем о 100 представителях радикальных диаспор». Уточняется, что речь идет о сообществах «Народные посольства» и «Беларусы зарубежья»

По версии ведомства, некоторые представители диаспор призывали к введению санкций, «развернули информационные кампании по дискредитации Беларуси в глазах западных политиков», распространяли «заведомо ложные сведения о политическом, экономическом, социальном, военном и международном положении страны, правовом положении граждан».

«Уже установлено более 30 принадлежащих фигурантам объектов недвижимости на территории нашей страны. Следственным комитетом будут приняты все, без исключения, меры, направленные на привлечение виновных к ответственности и возмещению ими ущерба», — сказано в сообщении СК.