Жителя Постав будут судить заочно за звонок начальнику тюрьмы в Жодино и интервью «Белсату»

Жителя Витебской области объявили в розыск и будут судить заочно по четырем статьям — об оскорблении Лукашенко, угрозе насилием милиционеру, разжигании вражды и содействии экстремистской деятельности (статьи 368, 364, 130 и 361-4 УК), пишет Генпрокуратура.

Вероятно, речь идет о предпринимателе из Постав Игоре Порункевиче. В феврале СК сообщал о начале «специального производства» в отношении него.

По информации ведомства, беларус в августе 2020 года два раза звонил на личный номер начальнику тюрьмы в Жодино, «из мести за выполнение им служебной деятельности угрожал применить к нему насилие».

Также он в сообществе и чатах Вконтакте писал комментарии, которые следствие расценило как оскорбление Лукашенко и разжигание вражды.

Кроме того, как пишет прокуратура, житель Постав находясь в Вильнюсе дал интервью каналу «Белсат». Это расценили как содействии экстремистской деятельности.

Беларуса объявили в розыск и будут судить заочно в рамках «специального производства», прокуратура уже передала дело в суд.