Восемь человек погибли и 11 получили ранения при обстрелах Украины, информацию о жертвах обстрелов за последние сутки приводит Офис генерального прокурора Украины и представитель полиции Харьковской области.

В Сумской области российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Охтырского района. При обстреле погиб 74-летний кочегар школы, повреждено здание школы и частные дома местных жителей.

В Днепропетровской области при обстреле Синельниковского района были ранены шесть человек, в том числе двое детей. Их госпитализировали. Повреждены жилые строения, линии электропередач, газопровод.

В Херсонской области под обстрел попал гражданский автомобиль, ехавший из села Садовое в населенный пункт Антоновка. В машине находилось два человека, они погибли.

При обстреле Харькова погибли пять человек, еще пятеро получили ранения. Российские войска попали в типографию, мебельный и лакокрасочный цех.

Обновлено в 18:35. Исправлено количество погибших в Харькове