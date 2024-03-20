Силовики задержали администратора ресторана Umami Neobistro в Минске, видео с ним опубликовал провластный канал«Книга ГУ "База"».

«Медиазона» нашла страницу задержанного в соцсетях, там он подписан как Никита Левицкий.

На видео он говорит, что участвовал в акциях протеста в Минске и ходил по проезжей части.

«По факту участия в митингах я никуда ен обращался <﻿…﻿> поэтому мое наказание будет связано с лишением свободы», — говорит Никита Левицкий в видео силовиков.

По каким именно статьям задержан минчанин и что с ним сейчас — неизвестно.