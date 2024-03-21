Суд в Минске одним решением признал более 100 аккаунтов «экстремистскими материалами»

19 марта суд Московского района Минска одним решением признал более 100 аккаунтов «экстремистскими материалами». Обновленный список опубликован на сайте Мининформа.

В списке указаны как личные аккаунты в тиктоке, так и аккаунт Белорусской ассоциации журналистов. В список внесен ютуб-канал экономиста Александра Кныровича, личные аккаунты в инстаграме, страница Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и беларуского ПЭНа.

В перечень попал телеграм-канал и чат «Отчислено», который писал на студенческую тематику.