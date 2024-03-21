Минчанина арестовали на 15 суток из-за пяти воздушных шариков, выпущенных из окна

Минчанина арестовали на 15 суток за выпущенные из окна 5 бело-красных воздушных шариков, которые зацепились за электропровода. Суд счел это нарушением порядка проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП), говорится в постановлении суда.

На суде минчанин рассказал, что бело-красно-белые шары ему подарили на день рождения. В 5.30 утра он решил их выпустить из окна, но шары случайно зацепились за линии электропередач.

3 воздушных шара красного цвета и 2 белого на ЛЭП обнаружили силовики, сфотографировали их и задержали минчанина.