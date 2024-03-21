На экранах варшавского метро стали рассказывать о репрессиях в Беларуси

На рекламных экранах в метро Варшавы появились изображения с надписями о том, что в Беларуси обычные вещи становятся основанием для задержания, заметил «Цэнтр Беларускай Салідарнасці».

«В Польше твои добровольные пожертвования — это помощь тем, кто в них нуждается. В Беларуси — основание завести дело», — говорится на одном из них. Рядом описана история Андрея Савинского, осужденного на пять лет за донат в 50 долларов.

«Изучение иностранного языка в Польше — это твое развитие. В Беларуси закрыли 10 школ и курсов польского», — говорится на другом. Рядом история Андрея Почобута, беларуского журналиста и члена «Союза поляков Беларуси», осужденного на восемь лет за разжигание вражды и угрозе нацбезобасности Беларуси.

«Оставил комментарий на Фейсбуке? В Польше твой комментарий — вклад в дискуссию. В Беларуси — можешь попасть в тюрьму», — говорится еще на одном баннере. Рядом история бывшего начальника части МЧС Александра Курганского, который поставил лайк на комментарий о перестрелке между Андреем Зельцером и сотрудником КГБ «Нирваной», за что был приговорен к 1,5 годам колонии.

Издание пишет, что инициатором такой акции стали власти Варшавы.