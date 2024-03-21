Суд приговорил бобруйчанина, который отбивался от милиционера, к 2 годам колонии

Суд Бобруйского района и Бобруйска приговорил 30-летнего метного жителя к 2 годам колонии с отбыванием в условиях усиленного режима по статье о насилии в отношении милиционера (статья 364 УК), сообщает Bobrlife.

По информации издания, обвиняемый совершил административное правонарушение — неназванное мелкое хулиганство (статья 19.1 КоАП). Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и хотел избежать отвественности. Около дома №32 на проспекте Строителей он ударил милиционера рукой в голову и не менее пяти раз ногами в голову, туловище и ноги.

Когда его задерживали он продолжил сопротивляться и наносил удары ногами.