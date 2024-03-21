Силовики опечатали и заварили дверь в квартиру беларуского активиста Алексея Ероховца

Силовики опечатали квартиру беларуского активиста Алексея Ероховца, об этом рассказали на провластном телеканале ОНТ в рубрике «Будет дополнено».

На пломбе, которая висит на двери квартиры, написано: «Опечатано. Вход запрещен. Наложен арест». Ведущий рубрики «Будет дополнено» Игорь Тур написал, что квартира будет изъята.

«Как вы можете видеть — опечатано, арестовано, заварено. Будет изъято», — написал автор канала.

В сюжете на ОНТ рассказали, что квартира принадлежит Ероховцу. Он ее сдавал в аренду за 400 долларов в месяц.

Вчера стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против представителей «Народных посольств» и «Белорусов за рубежом», к созданию которых имеет отношение Ероховец.

Уголовное дело возбуждено за создание «экстремистского» формирования (статья 361-1 УК). Официальный представитель СК Сергей Кабакович отдельно отметил, что на территории Беларуси находится «более 30 объектов недвижимости, принадлежащих ответчикам».

Ероховец родился в Минске. В мае 2020 года пришел в штаб Виктора Бабарико. Позже принимал активное участие в организации мероприятий объединенного штаба, один из инициаторов создания независимого союза беларуских диаспор «Беларусы Зарубежья». С октября 2020 года участвовал в организации фонда «Страна для Жизни». На сайте фонда он упоминается как исполнительный директор. Также является CEO фонда «Zycie», который оказывает поддержку беларуским и украинским эмигрантам в Польше.