Осужденный пытался бежать из шкловской колонии, его поймали и добавили еще 2 года

57-летний заключенный пытался сбежать из шкловской колонии №17, сообщает прокуратура Могилевской области.

Попытка побега произошла в сентябре 2023 года, но известно об этом стало только сейчас.

В 2020 года мужчина был приговорен к 14 годам лишения свободы. Его признали виновным в убийстве (часть 1 статьи 139 УК), насилии в отношении должностного лица (часть 1 статьи 366 УК), незаконных действиях в отношении оружия и боеприпасов (часть 2 статьи 295 УК).

Утром 12 сентября 2023 года заключенный, находясь в помещении одного из отрядов, пытался сбежать, но его задержали сотрудники колонии.

За попытку побега мужчину судили и добавили 2 года лишения свободы. С учетом неотбытой части предыдущего наказания ему назначили 11 лет колонии строгого режима.