Российские войска нанесли массовый ракетный удар по Киеву, есть пострадавшие

Ночью российские войска атаковали Киев — было сбито около 30 ракет, сообщил глава городской администрации Сергей Попко.

Воздушная тревога в столице Украины продолжалась три часа.

«После паузы в 44 дня враг нанес очередной ракетный удар по Киеву. Противник применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты с территории РФ», — написал Попко.

По предварительным данным, ракетным ударом повреждены многоэтажные жилые дома, здание дошкольного заведения и нежилые помещения в Шевченковском, Святошинском и Подольском районах Киева. В одном из поврежденных домов начался пожар, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко добавил, что в результате атаки пострадали 10 человек. Двое из них госпитализированы. Среди пострадавших есть 11-летний ребенок.