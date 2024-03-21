27 нобелевских лауреатов призывают страны ЕС повлиять на немедленное освобождение политзаключенных в Беларуси

27 нобелевских лауреатов призывают Польшу и страны ЕС повлиять на немедленное освобождение политзаключенных в Беларуси. Открытое письмо с подписями опубликовал беларуский политолог Дмитрий Болкунец.

«Мы, нижеподписавшиеся лауреаты Нобелевской премии, призываем к немедленному освобождению политзаключенных в Беларуси», — говорится в письме.

Подписавшиеся призывают правительства всех стран ЕС принять незамедлительные меры по прекращению жестоких репрессий в Беларуси для освобождения всех политических заключенных.

«Польша, как соседняя с Беларусью страна, имеет уникальные и эффективные рычаги для таких действий. Например, одним из таких эффективных рычагов является временная приостановка регулярных железнодорожных грузовых перевозок в ЕС из Беларуси, в том числе транзита из России и Китая», — говорится в письме.

Под письмом подписались Светлана Алексиевич, украинская правозащитница Александра Матвийчук, российский журналист Дмитрий Муратов и другие.