Задержанная в Беларуси по уголовному делу директорка «Польской школы» идет в депутаты Варшавы

Задержанная в Беларуси по уголовному делу директорка «Польской школы» и бывшая политзаключенная Анна Панишева баллотируется в члены Варшавского городского совета, пишет издание Reform.

«Уважаемые жители Мокотова из округа № 3. Обращаюсь к вам с просьбой поддержать мою кандидатуру в Варшавский городской совет на выборах 7 апреля 2024 года. Моя позиция номер 6», — написала она в фейсбук и уточнила, что идет на выборы от партии «Право и Справедливость».

Панишева — основательница и директорка «Форума польских локальных инициатив».

Панишеву задержали 12 марта по возвращении в Беларусь. Ее поместили в СИЗО №7 в Бресте, и предъявили обвинение в разжигании вражды (статья 130 УК).

Всего по «делу Союза поляков» задержали пять человек. В мае 2021 года Ирену Бернацкую, Марину Тишковскую и Анну Панишеву отпустили, они уехали в Польшу. Пятого фигуранта, журналиста Анджей Почобут, суд приговорил к 8 годам колонии.