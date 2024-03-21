Суд признал сайт издания Reform.by «экстремистскими» материалами

Суд Ленинского района Бреста признал сайт издания Reform.by «экстремистскими» материалами, следует из обновленного списка на сайте Мининформа.
Ранее в списке «экстремистских» материалов была страничка издания в «Одноклассниках» и проект команды Reform.by — ютуб-канал «Саша, что ты несешь?!»
Также в список попали:
- Аккаунты в тикток: revolucioner, «Сябар», aleh.belarus.z.kieva, onlynewsbelarus, Harodzenski mapper, prezident.sveta, «Дысідэнт BY», «Сэмэн Сэмэныч», «Святая Лукер’я Рыгораўна».
- Ютуб-каналы: «ОД СДЖ», Aleh Auchynnikau.
- Страницы в «Одноклассниках»: «Алексей Блинников», «Амстердамкая паказуха»,пособие «ЯК ГОВОРИТИ ПРО РОСIЙСЬКО-УКРАIНСКУ ВIЙНУ В ШКОЛI», размещенное на сайте Минобразования Украины.
- Акккаунты в инстаграм: aleh.belarus.z.kieva, bymedsol, bg.live_365.
- Чаты и каналы в телеграм: «Моладзевы Наступ», «BY_UA политика: Беларусы в Украине», «Акции "УЛЬТИМАТУМ". Канал».