Суд признал сайт издания Reform.by «экстремистскими» материалами
Суд признал сайт издания Reform.by «экстремистскими» материалами
21 марта 2024, 10:10
 
 
 
 
 

Суд Ленинского района Бреста признал сайт издания Reform.by «экстремистскими» материалами, следует из обновленного списка на сайте Мининформа.

Ранее в списке «экстремистских» материалов была страничка издания в «Одноклассниках» и проект команды Reform.by — ютуб-канал «Саша, что ты несешь?!»

Также в список попали:

  • Аккаунты в тикток: revolucioner, «Сябар», aleh.belarus.z.kieva, onlynewsbelarus, Harodzenski mapper, prezident.sveta, «Дысідэнт BY», «Сэмэн Сэмэныч», «Святая Лукер’я Рыгораўна».
  • Ютуб-каналы: «ОД СДЖ», Aleh Auchynnikau.
  • Страницы в «Одноклассниках»: «Алексей Блинников», «Амстердамкая паказуха»,пособие «ЯК ГОВОРИТИ ПРО РОСIЙСЬКО-УКРАIНСКУ ВIЙНУ В ШКОЛI», размещенное на сайте Минобразования Украины.
  • Акккаунты в инстаграм: aleh.belarus.z.kieva, bymedsol, bg.live_365.
  • Чаты и каналы в телеграм: «Моладзевы Наступ», «BY_UA политика: Беларусы в Украине», «Акции "УЛЬТИМАТУМ". Канал».

     