Силовики задержали гродненца, который вернулся из Польши

Силовики отчитались о задержании гродненца, который в 2020 году участвовал в акции протеста, уехал в Польшу и вернулся. Видео с ним опубликовал провластный телеграм-канал «Пульс Гродно». В социальных сетях мужчина подписан как Павел Кебич.

На милицейском видео мужчина говорит, что участвовал в марше с площади Советской до улицы Янки Купалы. В ходе акции он вышел на проезжую часть, и «спровоцировал затор для движения автомобильного транспорта».

Змагаром быть тяжело, я не хочу больше быть змагаром», — говорит мужчина в конце видео.