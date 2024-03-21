Умер отец политзаключенного Николая Статкевича

Умер отец Николая Статкевича Виктор, об этом сообщила у себя на странице в фейсбук жена политзаключенного Марина Адамович.

«Учора пайшоў з жыцця Віктар Паўлавіч Статкевіч. R.I.P.», — написала Адамович.

Виктор Статкевич умер 19 марта в возрасте 97 лет. Последнее время он жил вместе со старшим сынов в Украине.

В декабре 2021 года Николая Статкевича приговорили к 14 годам колонии особого режима. Статкевича вместе с другими фигурантами «дела Тихановского» судили в закрытом режиме на выездных заседаниях в гомельском СИЗО. Его обвинили в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК).