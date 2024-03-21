«Радые Свабода»: гомельского оператора Андрея Толчина осудили на 2,5 года колонии

Гомельский областной суд приговорил оператора-фрилансера Андрея Толчина осудили на 2,5 года колонии, пишет «Радыё Свабода».

Андрея Толчина обвинили по статьям о содействии экстремисткой деятельности (статья 361-4 УК), клевете на Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК), дискредитации Беларуси (статья 369 УК).

Силовики задержали Андрея Толочина в конце сентября. В его квартире провели обыск, была изъята техника. После трех суток в изоляторе временного содержания его перевели в СИЗО.

С 2010 года Андрей Толчин сотрудничал как видеооператор-фрилансер с несколькими независимыми медиа.

Силовики в 2020 году задерживали Толчина вместе с бывшей журналисткой Ларисой Щиряковой. Позже Гомельский областной суд приговорил Щирякову к 3,5 годам колонии и штрафу в 3 500 рублей. Также Толчина задерживали в 2021 году возле СИЗО, где судили обвиняемых по «делу Тихановского».