Суд оштрафовал на 800 рублей жену осужденного на 6,5 лет витеблянина за продуктовую помощь через сервис INeedHelp

20 февраля суд Первомайского района Витебска оштрафовал на 800 рублей бывшую жену осужденного на 6,5 лет колонии Олега Ефременко Марьяну, сообщает «Віцебская Вясна». Известно об этом стало спустя месяц. Других родственников политзаключенных судят за те же действия по статье о нарушении законадательства об иностранной безвозмездной помощи (статья 24.15 КоАП).

По информации правозащитников, причиной стало оказанная с помощью сервиса INeedHelp продуктовая помощь. Девушка признала вину.

Кроме штрафа в доход государства суд постановил взыскать 24 905 рублей и 3 копейки.

Суд Первомайского района Витебска 9 декабря 2020 года приговорил 39-летнего Ефременко к четырем с половиной годам колонии за подсечку милиционеру на акции протеста 13 сентября (статья 364 УК). После этого ему дважды добавили по году колонии по статье о злостном неповиновении администрации (статья 411 УК).