В результате утреннего обстрела Украины погибли пять человек, 26 ранены, пишет пресс-служба Национальной полиции Украины.

По всей стране повреждено более 100 объектов, среди которых — энергоинфраструктура.

Российские войска обстреливали Украину дронами и ракетами ночью на 22 ноября. На 15.00 по киевскому времени в Хмельницкой области погибли двое местных жителей, восемь человек получили ранения.

В Запорожской области при обстрелах погибли три человека, в том числе 9-летняя девочка, и, как уточняет глава Запорожской ОВА, ее отец. Еще 15 были ранены.

Два человека получили ранения в Ивано-Франковской области, один — в Харьковской.

В результате атаки Харьков временно остался без света, частично электроэнергия отсутствует в Хмельницком.

В Ивано-Франковской области в результате обстрела была обесточена больница, а также частные жилые строения.

На местах обстрелов работают экстренные службы, ликвидация последствий продолжается.