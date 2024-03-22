В Гомеле отменили ежегодный косплей-фестиваль FreeTime-Fest, объявление от организаторов заметил правозащитный центр «Вясна».

«Помимо все более сложной системы оформления общественно-культурного мероприятия складывается ощущение, что творческие мероприятия нашего направления не в фаворе. Мы не знаем, с чем именно это связано, официальных подтверждений нет, поэтому можем только строить догадки. Ясно одно - вышестоящие инстанции не готовы на текущий момент поддержать проведение фестиваля, а без их одобрения (согласования) официально провести фестиваль не представляется возможным», — говорится в сообщении организаторов.

FreeTime-Fest — регулярный фестиваль современного восточно-азиатского искусства и косплея, собиравший сотни участников из Беларуси, России, Украины.

«Мы расстроены не меньше вашего... Да что там, это будто у тебя отбирают значимый кусочек жизни, лишают очень важной жизненной цели. Мы боролись как могли, и в прошлом году удалось провести фестиваль, пусть и не в совсем стандартном виде, но в этом году не получается совсем», — пишут его организаторы.