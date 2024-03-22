21 марта в Вильнюсе погиб бывший беларуский доброволец, пишет телеграм-канал Klub «Licviny». Информацию о гибели также подтвердили источники «Радыё Свабода».

Имя погибшего канал не называет из-за соображений безопасности. «Радыё Свабода» сообщает, что у экс-бойца был позывной «Туз».

Он принимал участие в боевых действиях на юге Украины в составе батальона «Террор». В конце 2022 года уволился со службы и вернулся на фронт в сентябре 2023 года.

В Вильнюс «Туз» вернулся в конце февраля этого года.

В октябре 2023 года недалеко от Вильнюса погиб экс-боец полка Калиновского. Выйдя из машины, его на трассе сбил грузовик.