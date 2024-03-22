В Вильнюсе открыли памятник участникам восстания Кастуся Калиновского

В Вильнюсе открыли памятник Кастусю Калиновскому и его поплечникам — участникам восстания 1863 года, пишет «Будзьма».

Памятник открыли в 160 годовщину с момента смерти Кастуся Калиновского перед входом в костел Успения Пресвятой Девы Марии.

Памятник представляет собой бронзовые фигуры четырех мужчин. По левую сторону стоит монах-францисканец по правую сторону — сами повстанцы: Кастусь Калиновский, Зыгмунт Сераковский и Титус Далевский.

Всех троих повстанцев российские власти казнили и тайно похоронили под горой Гедимина в Вильнюсе. В 2019 году их перезахоронили в часовне на кладбище Расу.