В Беларуси космонавтам запретили участвовать в протестах и получать награды от других стран без разрешения Лукашенко

Александр Лукашенко подписал указ, закрепляющий статус беларуского космонавта. Соответствующий документ опубликовали на Национальном правовом портале.

Согласно документу, беларуский космонавт обязан знать основы идеологии государства и принимать участие в пропаганде достижений космонавтики.

Беларуский космонавт не может получать награды от других стран без разрешения Лукашенко, а также получать от них документы, гарантирующие льготы. Если космонавт совершит «экстремистское преступление», то потеряет льготы на жилье и обслуживание в Республиканском клиническом медцентре.