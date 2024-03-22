Неизвестные открыли стрельбу в «Крокус Сити холл» в Москве, есть погибшие и раненые

Трое неизвестных открыли стрельбу в «Крокус Сити холл» в Москве, сообщает РИА «Новости». Там должен был состояться концерт группы «Пикник».

«В партер "Крокус сити холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Точно есть раненые. После этого, бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар. Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться», — сообщает корреспондент издания с места событий.



По предварительной информации телеграм-канала Baza, погибло 12 человек.

Из концертного зала эвакуируют людей. Российские телеграм-каналы сообщают о том, что в здании начала рушиться кровля.