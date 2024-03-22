Школьника из Могилева судили из‑за созданного им телеграм‑канала

Одиннадцатиклассника из Могилева судили из-за созданного им телеграм-канала, сюжет об этом опубликовал государственный телеканал «Беларусь 4».

Как говорится в сюжете пропагандистов, школьник создал канал в телеграме и репостил туда новости из «экстремистских ресурсов». На канал было подписано 23 человека.

«Пилил деструктивный околополитический контент», — говорит ведущий.

Подростка судили, однако по какой статье — не сообщается. Как сообщается в сюжете на госТВ, суд «постановил меры воспитательного характера, профилактические беседы и прочее».