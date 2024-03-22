В связи с терактом в Москве наряды беларуской милиции усилят ОМОНом и автоматами

В связи с терактом в «Крокус Сити холле» в Москве МВД Беларуси увеличило количество нарядов милиции на улицах, кроме того, милиционеров дополнительно вооружат автоматическим оружием, пишет пресс-служба ведомства.

«Определены объекты, требующие повышенного внимания. Увеличена плотность нарядов, которые для обеспечения эффективности усилены бойцами ОМОН. Сотрудники дополнительно вооружены автоматическим оружием», — сказано в сообщении МВД.

Под особым контролем силовиков, как сообщается, места массового скопления людей и приграничные районы страны.

Вечером 22 марта несколько вооруженных неизвестных ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве и открыли стрельбу по людям (там был запланирован концерт группы «Пикник»). Нападавшие устроили масштабный пожар в здании. Как пишет МЧС РФ, площадь возгорания — более 12900 квадратных метров.

Предварительно известно как минимум о 40 погибших и более чем 100 раненых.

Как сообщает телеграм-канал Росгвардии, продолжается поиск нападавших и эвакуация людей из «Крокус Сити холла».