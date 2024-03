В школах появятся музыкальные факультативы, где ученики научатся играть Моцарта, Баха и The Beatles

Министерство образования утвердило учебные программы факультативов по занятиям на разных музыкальных инструментах. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом портале.

На факультативы смогут записаться ученики I-IX классов школ. Предусмотрены занятия по гитаре, фортепиано, цимбалах, скрипке и синтезаторе. Занятия должны проводиться в индивидуальной форме из расчета два учебных часа в неделю на каждого учащегося.

В программе указано, что дети должны научиться играть беларуские, польские, украинские, литовские, латышские и русские народные песни. Не обошли стороной классику — Моцарта, Бетховена, Баха и других композиторов.

Дети, записавшиеся на уроки по синтезатору смогут сыграть песню Michelle группы The Beatles и My Heart Will Go On — главную музыкальную тему фильма «Титаник».