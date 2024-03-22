60‑летнего минчанина приговорили к 3 годам домашней химии за протесты перед студентами БГЭУ

28 февраля суд Заводского района в выездном заседании в Беларуском государственном экономическом университете приговорил 60-летнего Владимира Короля к трем годам домашней химии за грубое нарушение порядка (часть 1 статьи 342 УК), пишет «Вясна».

Заседание проходило перед студентами первого и второго курсов разных факультетов. Короля обвинили в участии в четырех акциях протеста в Минске. По версии обвинения, беларус неоднократно выходил на проезжую часть, снимал видео на телефон, а ролики сохранял на компьютере. Они и стали одним из доказательств обвинения.

На суде Король признал свою вину.