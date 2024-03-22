Россия нанесла массированный ракетный обстрел по Украине

В ночь на 22 марта российская армия нанесла массированный ракетный обстрел по Украине, сообщают Воздушные силы Украины и ОВА. Удары пришлись по критической инфраструктуре страны в Харькове, Запорожье, Кривом Роге, Днепре и т.д.

В Харькове Россия нанесла более 15 ударов по объектам энергетики. Город фактически остался без света.

По Запорожью россияне нанесли 12 ракетных ударов. Поражены объекты инфраструктуры, есть пострадавшие. Из-за обстрелов в 5.10 отключилась внешняя воздушная линия «Днепровская», соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Также удар пришёлся на ДнепроГЭС, на станции начался пожар.

Попадания в объекты критической инфраструктуры также зафиксировали в Кривом Роге, в Винницкой и Львовской областях. В Хмельницком есть погибшие.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что это самая масштабная атака россиян на украинскую энергетику за последнее время.