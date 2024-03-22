Могилевчанину, осужденному по «экстремистским» статьям, ужесточили наказание — добавили 1,5 года к приговору

Прокурор опротестовал приговор могилевчанину, осужденному на 4,5 года колонии. По решению суда ему добавили 1,5 года к сроку, пишет пресс-служба Генпрокуратуры.

Речь идет об Александре Куликовом, осужденном в декабре 2023 года.

Александра обвинили по трем статьям — о вхождении в состав экстремистского формирования, участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства, прохождении подготовки для участия в экстремистской деятельности (часть 3 статьи 361-1 УК, часть 1 статьи 361-3 УК, статья 361-5 УК).

Как пишет пресс-служба прокуратуры, он с 23 апреля по 2 мая 2023 года на территории Украины прошел обучение по физической подготовке, тактике ведения боя, стрельбе из стрелкового оружия и медицинской подготовке.

Задержали могилевчанина когда он возвращался в Беларусь, во время пересечения границы в пункте пропуска «Брест».