Силовики задержали 36‑летнего минчанина за высказывания в чат‑рулетке

Приближенный к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ"База"» опубликовал видео с задержанным 36-летним минчанином за высказывания в чат-рулетке.

На видео показан диалог задержанного беларуса с дальнобойщиком Юрием Комаром в чат-рулетке. Минчанин говорит, что не участвовал в протестах. «Дайте мне автомат и я бы выходил на митинги совсем по-другому», — говорил он. На вопрос зачем задержанному автомат, минчанин ответил, что, наверное, был бы против правительства.

В каком статусе находится задержанный и в чем его обвиняют — неизвестно.

Юрий Комар — дальнобойщик из Копыльского района. В чат-рулетке он представлялся жителем Украины, а беларусы рассказывали ему о своем отношении властям. В январе 2023 года задержали как минимум восемь беларусов, беседовавших с Комаром.