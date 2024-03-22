Стрельба и пожар в «Крокус Сити холле» в Москве. Что известно

Неизвестные устроили стрельбу в московском концертном зале «Крокус Сити холл». Изначально телеграм-каналы сообщали о 12 погибших, позже агентство ТАСС со ссылкой на ФСБ сообщило о 40 погибших. Вот что известно на данный момент.

По информации РИА «Новости», стрельбу в зале открыли трое человек в камуфляже. После стрельбы они устроили пожар в здании, произошел взрыв.

Телеграм-канал Astra опубликовал видео, на котором видно, как неизвестные стреляют по людям в зрительном зале (осторожно, жесткие кадры).

Корреспондент «Осторожно, новости» передал с места происшествия, что в горящем здании начала рушиться кровля, однако спасатели некоторое время не могли приступить к тушению и ожидали прибытия колонн спецназа.

К месту происшествия были направлены 50 карет скорой помощи.

Людей эвакуируют из здания концертного зала, однако эвакуация осложнена из-за пожара, ему присвоили повышенную категорию сложности. Из подвала здания вывели около 100 человек.

Позже в здании концертного зала случился второй взрыв, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах.