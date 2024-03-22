В Логойске задержали брата лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича

В Логойске задержали брата лидера «Молодого фронта» и добровольца Дениса Урбановича Максима, сообщает телеграм-канал организации. Эту информацию также подтвердил источник «Медиазоны», близкий к ситуации.

Авторы канала написали, что задержали всю семью добровольца. Источник «Медиазоны» рассказал, что задержали только брата Максима, остальные члены семьи на свободе. Также канал «Молодого фронта» сообщил, что с 19 по 22 задержали 18 активистов организации.

Денис Урбанович — лидер организации «Молодого фронта» и боец батальона «Волат».