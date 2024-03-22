«Наша Ніва»: ГУБОПиК будет мониторить акции ко Дню воли за границей

ГУБОПиК мониторит акции ко Дню воли (25 марта), которые будут проводиться за границей, пишет издание «Наша Ніва».

К такому выводу журналисты пришли после поста в близком к силовикам канале «Ближе к звездам.Гомель». Сообщение оказалось в канале по ошибке и сейчас удалено, однако его можно увидеть через сервис Tgstat.

«25 марта День воли. Покидайте мне (ГАС) в личку все планирующиеся акции, в т.ч. за рубежом. Главк особенно внимание на закрепленные за вами ресурсы. Пробежаться по каналам нужно прямо сейчас», — сказано в сообщении.

Как пишет «Наша Ніва» со ссылкой на главу объединения экс-силовиков BYPOL Александра Азарова, традицию сокращать имя и фамилию по первым буквам придумал руководитель 3-го отдела ГУБОПиК Михаил Бедункевич (он, например, был БМП, а Азаров — ААА).

Журналисты предполагают, что за ГАС может скрываться Гайко Артур Сергеевич, то есть сотрудник ГУБОПиК, ставший известным после скандала с проектом «Черная книга Беларуси». Тогда оказалось, что он внедрился в проект и под прикрытием работал там около девяти месяцев.