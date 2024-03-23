Число жертв теракта в «Крокус сити холле» увеличилось до 115 человек; глафа ФСБ отчитался о задержании 11 подозреваемых

Число жертв теракта в подмосковном «Крокус сити холле» увеличилось до 93 человек, сообщает Следственный комитет России.

«Число погибших еще возрастет», — пишет пресс-служба комитета.

До этого глава ФСБ Александр Бортников сообщил Владимиру Путину о задержании 11 человек, со ссылкой на пресс-службу Кремля написал ТАСС. Четыре человека из 11, непосредственно участвовали в нападении, пишет пресс-служба.

Вечером 22 марта неизвестные расстреляли посетителей концертного зала в подмосковье. Они подожгли здание и смогли скрыться с места теракта.

Среди пострадавших — беларус. По словам посла в России Дмитрия Крутого, пострадавший в «крайне тяжелом состоянии». Его имя и возраст не называются.

Обновлено в 12:55: количество погибших выросло до 115 человек.