Число жертв теракта в «Крокус сити холле» увеличилось до 60 человек; среди пострадаших — беларус

Число жертв теракта в «Крокус сити холле» «больше 60», сообщил Следственный комитет России. Среди них трое детей, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС.

В опубликованом на сайте спасаталей списке госпитализированных на 9 утра указаны 107 человек.

Среди пострадавших — беларус. По словам посла в России Дмитрия Крутого, пострадавший в «крайне тяжелом состоянии». Его имя и возраст не называются.

Вечером 22 марта неизвестные расстреляли посетителей концертного зала в подмосковье. Они подожгли здание и смогли скрыться с места теракта.

По словам депутата российской Госдумы Александра Хинштейна, автомобиль подозреваемых обнаружен в районе деревни Хацунь Брянской области. Задержаны двое человек, остальным удалось скрыться в лесу.