По запросу беларуских силовиков Интерпол задерживал основателя клиники «Новое зрение»; суд отпустил его домой

19 марта по запросу беларуских силовиков в Польше задержвали основателя клиники «Новое зрение» Олега Ковригина, рассказал он изданию «DW Беларусь».

По его словам, он ехал на судебное заседание над компанией, которое прошло 20 марта. На границе с Польшой его задержали на основании того, что он находится в красной карточке Интерпола, в котором сказано, что его разыскивают по статье об уклонении от уплаты налогов в Беларуси (статья 243 УК).

«На основании решения суда я был отпущен домой. Я вынужден сейчас решать о снятии себя санкции Интерпола», — рассказал Ковригин.

Экономический суд оштрафовал компанию на 20 000 рублей и постановили конфисковать 100% дохода, то есть более 17 миллионов рублей.

«Клинику "Новое зрение" и все её активы конфискует государство, заберет в свои руки. <﻿…﻿> Так как ликвидаторов нет, фактически, они отказались от работы. Мотивировочную часть решения мы не можем получить, и, соотвественно, дать в необходимые сроки жалобу и решение автоматически вступит в силу», — рассказал Ковригин.

В апреле 2023 КГК возбудил уголовное дело за неуплату налогов (статья 243-1 УК) в отношении владельца и четырех работников медцентра «Новое зрение». Тогда пресс-служба КГК писала, что ДФР обнаружил в центре факты выплаты зарплаты «в конвертах».

Собственник «Нового зрения» при этом жил в Литве, а деньги на зарплату передавал в Беларусь из-за границы, писал КГК.