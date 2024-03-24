Среди погибших во время теракта в «Крокусе» значится гражданка Беларуси

Среди погибших во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» значится гражданка Беларуси 1978 года рождения, сообщило посольство Беларуси в России.

Имя погибшей не называется. Посольство выражает соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее посольство сообщало об одном пострадавшем беларусе в результате теракта. Алим Кошеваров работал охранником в «Крокус Сити Холле». Во время нападения боевиков он получил пулевые ранения.

«Состояние по-прежнему тяжелое, врачи не дают никаких прогнозов. Они продолжают борьбу за его жизнь, пострадавший подключен к аппарату ИВЛ», — написали в посольстве.

Следственный комитет России сообщил, что количество погибших при теракте в «Крокус сити холле» достигло 137. Сегодня началась процедура опознания погибших.