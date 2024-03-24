Силовики задержали жителя Гродно за комментарии в интернете

Близкий к силовикам телеграм-канал «ПуЛьС ГрОдНо» отчитался о задержании жителя Гродно.

Авторы канала пишут, что гродненца задерживал отряд специального назначения «Тайфун». На камеру мужчина говорит, что оставлял «нелицеприятные комментарии» в отношении Лукашенко, министров, силовиков и их детей.

«Пизда вам, лошки-петушки. На дыбу!», — демонстрируют один из комментариев авторы канала.

«Медиазона» нашла страницу задержанного во «Вконтакте». Там мужчина подписан, как Владимир Никонов.

По какой статье задержан гродненец и где сейчас находится, неизвестно.