Россия нанесла по Украине массированный ракетный удар; одна из ракет залетела на территорию Польши

В ночь на 24 марта 2024 года Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Одна из ракет залетела на территорию Польши, сообщает оперативное командование польских ВС.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук написал, что по Украинине был нанесен удар 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС и 28 «Шахедами».

«В результате зенитного боя уничтожено 43 воздушные цели: 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 25 ударных БПЛА Шахед-136/131 в Днепропетровске, Херсоне, Николаеве, Одессе, Сумах, Киеве, Волынская и Львовская области», — сообщил Олещук.

Оперативное командование польских ВС сообщило, что одна из ракет нарушила границы Польши.

«Хотим сообщить, что 24 марта в 4.23 произошло нарушение воздушного пространства Польши одной из крылатых ракет, запущенных этой ночью дальней авиацией РФ. Объектами ударов стали города на западе Украины.»

❗ Informujemy, że 24 marca br. o godz. 4.23 doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez jedną z rakiet manewrujących wystrzelonych dzisiejszej nocy przez lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej. Celem wykonywanych uderzeń były miejscowości znajdujące się… pic.twitter.com/FQbGqs2KEw — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) March 24, 2024

По информации ведомства, ракета находилась над Польшей 39 секунд и сопровождалась военными радиолокационными системами в течении всего полета.