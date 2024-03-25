Российская армия обстреляла Николаевскую и Одесскую области, повреждены объекты энергетики, есть раненые

Ночью на 25 марта российские войска атаковали Одесскую и Николаевскую области, об этом сообщают Силы обороны юга Украины. Есть раненные, повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Одесса и область были атакованы ракетами и беспилотниками типа Shahed. Как пишет глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате атаки часть города оказалась обесточена.

В Николаевской области в результате обстрела произошел пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Кроме того, в результате падения сбитого БПЛА в частном секторе Николаева обрушился частный двухэтажный дом, соседние дома получили повреждения. Ранения получили 11 человек.