Российские войска обстреляли Киев, есть пострадавшие

Российские войска днем в понедельник 25 марта обстреляли Киев баллистическими ракетами, сообщает телеграм-канал городской военной администрации.

По информации мэра города Виталия Кличко, помощь экстренных служб понадобилась в Печерском, Соломянском и Днепровском района города.

В Печерском районе обломки ракеты повредили нежилое трехэтажное строение, пострадали четыре человека. Двум женщинам оказали помощь на месте, еще двух пострадавших госпитализировали, в том числе — 16-летнюю девочку.

В Соломянском районе повреждено здание многоэтажки, в Днепровском и Голосеевском районах упали обломки сбитых ПВО ракет, есть пострадавшие, их количество уточняется.

Россия обстреляла столицу Украины в третий раз за последние пять дней.