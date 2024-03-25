Литва отказала мужу Ольги Карач в политическом убежище

Литва отказала в политическом убежище мужу активистки Ольги Карач Олегу Борщевскому, пишет сайт инициативы «Наш дом».

В организации считают, что департамент миграции Литвы «начал процесс депортации его в Беларусь».

Олег Борщевский — журналист, редактор сайта nash-dom.info, он признан в Беларуси «экстремистскими материалами», а сама организация (ей руководит Ольга Карач) — «экстремистским формированием».

Как сказано в сообщении «Нашего дома», другим сотрудникам организации Литва предоставила убежище.

В январе Литва окончательно отказала и самой активистке Ольге Карач в убежище. Литовские власти посчитали ее «угрозой национальной безопасности» из-за того, что она брала интервью у Владимира Жириновского, и участвовала в конференциях в России, в том числе организованных Еврокомиссией.